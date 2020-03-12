В Литве на карантин закрываются все учебные заведения и запрещаются массовые мероприятия

В Литве на карантин закрываются все учебные заведения и запрещаются массовые мероприятия
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининграде зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусной инфекцией
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса правительство Литвы приняло решение запретить массовые мероприятия и закрыть на карантин учреждения образования. Об этом сообщает в четверг, 12 марта, Delfi.

Решение о прекращении образовательного процесса вступит в силу с пятницы и пока будет действовать до 27 марта. Запрещаются все публичные мероприятия в закрытых помещениях, а на воздухе мероприятия разрешены, если число участников не будет превышать 100 человек. Такие мероприятия не должны проводиться для людей преклонного возраста. Спортивные турниры проводить разрешено, но без зрителей.

Также отмечается, что из Литвы будут запрещены поездки в государства, которые из-за угрозы коронавируса объявлены «странами риска». Такими сейчас считаются Италия, Франция, Германия, Испания, Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея и Сингапур.

Те, кто прибывают из этих государств, должны будут провести две недели на домашнем карантине.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter