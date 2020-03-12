В Литве на карантин закрываются все учебные заведения и запрещаются массовые мероприятия

Из-за пандемии коронавируса правительство Литвы приняло решение запретить массовые мероприятия и закрыть на карантин учреждения образования. Об этом сообщает в четверг, 12 марта, Delfi.



Решение о прекращении образовательного процесса вступит в силу с пятницы и пока будет действовать до 27 марта. Запрещаются все публичные мероприятия в закрытых помещениях, а на воздухе мероприятия разрешены, если число участников не будет превышать 100 человек. Такие мероприятия не должны проводиться для людей преклонного возраста. Спортивные турниры проводить разрешено, но без зрителей.

Также отмечается, что из Литвы будут запрещены поездки в государства, которые из-за угрозы коронавируса объявлены «странами риска». Такими сейчас считаются Италия, Франция, Германия, Испания, Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея и Сингапур.

Те, кто прибывают из этих государств, должны будут провести две недели на домашнем карантине.