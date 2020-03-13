Домашний матч «Балтики» против «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей

Домашний матч «Балтики» против «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Алиханов: в закрытии границ области может быть «определенный резон»
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Домашний матч «Балтики» против «Армавира» в первенстве Футбольной национальной лиги в воскресенье, 15 марта, пройдет без зрителей. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в ходе оперативного совещания регионального правительства в пятницу, 13 марта.

«Балтика послезавтра играет, и там большое может быть скопление людей. Но, к сожалению, мы не можем допустить, чтобы такое количество людей собралось в одном месте», — сказал Алиханов, добавив, что аналогичные меры будут предприняты и в отношении волейбольного клуба «Локомотив», который 21 марта должен принять на своей площадке «Уралочку» в матче 1/2 финала Суперлиги. «Либо при пустых трибунах, либо, может быть, руководство клуба примет решение провести матч где-нибудь в другом городе», — сказал губернатор.



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