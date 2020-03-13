Алиханов: в закрытии границ области может быть «определенный резон»

Алиханов: в закрытии границ области может быть «определенный резон»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов заявил, что видит в резон в закрытии границ для жителей Калининградской области. Об этом он заявил журналистам после оперативного совещания в областном правительстве в пятницу, 13 марта.

«Мне сложно прогнозировать, мы сейчас будем обсуждать этот вопрос с главным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой. Думаю, что определенный резон в этом тоже может быть», — сказал Алиханов.

Запрет покидать Калининградскую область уже наложен на чиновников всех уровней, депутатов и их помощников.

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