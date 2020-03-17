Первенство ФНЛ, в котором выступает «Балтика», приостановлено

Первенство ФНЛ, в котором выступает «Балтика», приостановлено
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Калининградский зоопарк закрывает все павильоны
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Российский футбольный союз объявил о приостановке из-за угрозы распространения коронавируса всех спортивных состязаний, проводимых под его эгидой, включая первенство Футбольной национальной лиги, в котором выступает калининградская «Балтика». Соревнования приостановлены на период с 17 марта по 10 апреля. Решение опубликовано на сайте РФС во вторник, 17 марта.

Последний перед приостановкой первенства ФНЛ матч «Балтика» провела на стадионе «Калининград» без зрителей, одержав победу над «Армавиром» со счетом 2:0.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter