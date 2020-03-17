Первенство ФНЛ, в котором выступает «Балтика», приостановлено

Российский футбольный союз объявил о приостановке из-за угрозы распространения коронавируса всех спортивных состязаний, проводимых под его эгидой, включая первенство Футбольной национальной лиги, в котором выступает калининградская «Балтика». Соревнования приостановлены на период с 17 марта по 10 апреля. Решение опубликовано на сайте РФС во вторник, 17 марта.
Последний перед приостановкой первенства ФНЛ матч «Балтика» провела на стадионе «Калининград» без зрителей, одержав победу над «Армавиром» со счетом 2:0.
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