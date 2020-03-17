Калининградский зоопарк закрывает все павильоны с 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Посетители не смогут попасть в дом птиц и дом тропических птиц, террариум, аквариум, тропический дом, бегемотник, на детскую контактную площадку «Прыг-скок», в павильоны тапиров, жирафов, слонов, капибар и карликового бегемота, конференц-зал и музей.

«Зато в любой момент по-прежнему можно видеть: банду енотов, пару амурских тигров, семейство африканских львов, всех хищных птиц, всех птиц водоплавающих, трех муравьедов, всех копытно-рогато-бодатых, полярных волков, медведей молодых и пенсионного возраста, амурского леопарда Хана, любителей коры — рысей Сатика и Юдину, кенгуру, эму, игрунок, японских макак. Такой уж отрезок эпохи, друзья. Главное, чтобы все были здоровы», — отметили в зоопарке.

Напомним, ранее Калининградский зоопарк отказался от всех массовых мероприятий и экскурсий до конца апреля.