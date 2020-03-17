УЕФА официально перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы по футболу с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.



Турнир перенесен впервые в своей истории и будет проведен с 11 июня по 11 июля 2021 года.

⚡️ #ЕВРО2020 перенесён на лето 2021 года.



Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го.



Большой футбол обязательно вернётся ???????? pic.twitter.com/sgqs1GX9wv — Сборная России (@TeamRussia) March 17, 2020

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Сборная России на нем сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.