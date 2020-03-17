УЕФА официально перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

Продолжение: Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы по футболу с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Турнир перенесен впервые в своей истории и будет проведен с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Сборная России на нем сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter