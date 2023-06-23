«Достаточное будет»: в «Ростехе» рассказали о планах по финансированию клуба «Балтика»

«Достаточное будет»: в «Ростехе» рассказали о планах по финансированию клуба «Балтика»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Балтика

В госкорпорации «Ростех» пока затруднились назвать точные суммы спонсорской помощи, которую планируют оказывать калининградскому футбольному клубу «Балтика». Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что финансирования хватит на трансферы «хороших» футболистов.

«Цифры пока мы не озвучиваем. Но я уверен, что достаточное будет финансирование для того, чтобы привлечь хороших футболистов, чтобы „Балтика“ показала хороший результат», — рассказал Евтушенко журналистам в пятницу, 23 июня, на Amberforum-2023.

В 2022 году, по словам генерального директора «Калининградского Янтарного комбината» Михаила Зацепина, предприятие инвестировало в ФК «Балтика» порядка 80 млн рублей. В 2020 году Янтарный комбинат, бывший титульным спонсором клуба, направил «Балтике» 85 млн рублей. При этом расходы на «операционную деятельность» футбольного клуба много выше. Так, например, в 2019 году они составили 537 млн рублей, в то время как доходы достигли всего 134 млн рублей. В 2022 году операционные расходы «Балтики» составили уже 705,2 млн рублей, но выросли и доходы — 655,2 млн. 

Как ранее писал «Новый Калининград», у футболистов «Балтики», благодаря выходу в Российскую премьер-лигу, появился спонсор в виде госкорпорпации «Ростех». Домашний стадион команды — стадион «Калининград» получил название «Ростех-арена».

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