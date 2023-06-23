«Достаточное будет»: в «Ростехе» рассказали о планах по финансированию клуба «Балтика»

В госкорпорации «Ростех» пока затруднились назвать точные суммы спонсорской помощи, которую планируют оказывать калининградскому футбольному клубу «Балтика». Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что финансирования хватит на трансферы «хороших» футболистов.



«Цифры пока мы не озвучиваем. Но я уверен, что достаточное будет финансирование для того, чтобы привлечь хороших футболистов, чтобы „Балтика“ показала хороший результат», — рассказал Евтушенко журналистам в пятницу, 23 июня, на Amberforum-2023.

