В ФК «Балтика» переходит боливийский футболист Роберто Фернандес

В «Балтику» переходит из боливийского «Боливара» 23-летний защитник Роберто Фернандес. Об этом сообщила в субботу, 8 июля, пресс-служба калининградского футбольного клуба.



«Арендное соглашение заключено сроком на один сезон, согласно нему футбольный клуб „Балтика“ имеет приоритетное право выкупа футболиста», — отметили в пресс-службе.

Роберто Фернандес — воспитанник академии «Блуминг», где в 2018 году началась его карьера. В 2019-м он переехал в Испанию. В составе «Культурал Леонесы» Фернандес провел 14 матчей в Сегунде.

«На протяжении последних четырех сезонов защитник выступал за самый титулованный клуб Боливии — „Боливар“. В его составе сыграл в 127-ми матчах, в свой актив записал 46 результативных баллов (19+27)», — сообщили в ФК «Балтика».

Вместе с «Боливаром» Фернандес сыграл в 18 матчах Кубка Либертадорес — главном турнире Южной Америки. В марте 2019 года он дебютировал за национальную сборную Боливии. На его счету 27 матчей за главную команду своей страны и один забитый мяч.