«Балтика» хочет пересмотреть результаты игры с «Уралом»

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«Балтика» направила обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с целью пересмотра справедливости назначения пенальти в последнем матче РПЛ, сообщает ТАСС.

Матч между командами состоялся в Калининграде 19 августа, тогда единственный гол был забит гостями на 49 минуте с пенальти Алексеем Каштановым.

На текущий момент екатеринбургский «Урал» занимает 2-е место в турнирной таблице, «Балтика» — 14-е.

Следующий матч калининградцев состоится 27 августа в Самаре с «Крыльями Советов».



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