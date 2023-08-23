РФС не пошел навстречу «Балтике» в споре о результатах игры Премьер—лиги

Обращение «Балтики» с целью пересмотреть решение арбитра о назначении пенальти во время последнего матча с «Уралом» было рассмотрено комиссией при президенте Российского футбольного союза. Об этом сообщает Матч-ТВ.



Эксперты пришли к выводу, что у арбитр имел все основания определить пенальти в ворота калининградских футболистов, назначенный после того, как действия футболиста из «Балтики» привели к фолу по неосторожности. Гол, забитый «Уралом» в результате штрафного удара, оказался единственным за игру и определил исход матча.

Следующая играл калининградской команды в рамках Российской премьер-лиги пройдет 27 августа, футболистам предстоит сыграть в Самаре с «Крыльями Советов».