«Локомотив» победил «Балтику» с перевесом в один мяч

«Локомотив» победил «Балтику» с перевесом в один мяч
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Сегодня, 3 сентября, московский «Локомотив» сыграл против калининградской «Балтики» в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу столичного клуба.

Игра седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. От москвичей голы забили Артём Дзюба (9-я минута), Антон Миранчук (17) и Дмитрий Баринов (34). В составе «Балтики» отличились Гедеон Гузина (51) и Сергей Пряхин (65).

По итогам матча, «Локомотив» набрал 12 очков и теперь занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. А «Балтика» с тремя баллами находится на последней, 16-й строчке.

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