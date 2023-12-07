Стадион в Пионерском планируют сдать весной 2024 года

Строительство стадиона в Пионерском планируют завершить весной 2024 года. Об этом сообщил глава администрации Пионерского муниципального округа Леонид Шибаев во время интервью радиокомпании «Балтик Плюс».



«Мы до середины весны должны будем завершить работы по строительству стадиона, это очень важно и для нас, и для жителей, и в целом для спорта Калининградской области», — сообщил глава муниципального округа.

Напомним, ранее стало известно, что строительство объекта происходит со значительным отставанием от графика работ.

Согласно проектной документации, общая площадь здания трибуны стадиона на 500 мест составит 707,5 кв. м. Также подрядчику предстоит построить футбольное поле размером 100×64 метра, круговую и прямую беговые дорожки длиной 400 и 125 метров соответственно, площадки для тренажёров и прыжков в длину.

Стоимость контракта составляет более 249 млн рублей. Как сообщали в администрации Пионерского, на стадионе планируется принимать соревнования регионального и федерального уровней.