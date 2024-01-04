Ушел из жизни бывший главный тренер «Балтики» Леонид Ткаченко

В четверг, 4 января, скончался бывший главный тренер калининградской «Балтики» Леонид Ткаченко. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.



«Рекордсмен по числу матчей среди всех тренеров „Балтики“. В прошлом сезоне вошел в штаб Сергея Игнашевича и помог команде вернуться в элиту российского футбола. Заслуженный балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно», — отметили в ФК «Балтика».

Леонид Ткаченко возглавил Балтику в 1995 году по приглашению экс-президента клуба Корнея Шперлинга, скончавшегося в ноябре 2023 года. Под руководством Ткаченко «Балтика» выиграла Первую лигу и следующие три сезона провела в Высшей лиге. «Сезон 1996 года команда под его руководством завершила на седьмом месте, что по сей день является лучшим достижением в истории клуба», — добавили в пресс-службе. В разное время Ткаченко также работал в «Соколе», «Анжи», петербургском «Динамо», тверской «Волге» и ряде других клубов.