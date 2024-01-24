Открытие памп-трека на ул. Красносельской перенесли на весну

Открытие памп-трека на ул. Красносельской перенесли на весну
Эскиз из Telegram-канала администрации Калининграда, ноябрь 2023 года
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Открытие площадки с памп-треком на улице Красносельской в Калининграде перенесено на весну текущего года. Это следует из сообщения городской администрации на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии уточнили, что «многофункциональную площадку с памп-треком и другими элементами для занятий экстремальными видами спорта» планируют открыть до конца марта. «Сейчас в Калининграде есть две площадки для занятий экстремальными видами спорта: скейт-парки на Верхнем озере и на Московском, 76», — говорится в сообщении. Денег на проектирование и строительство скейт-парка закрытого типа в бюджете пока нет, добавили в администрации.

Ранее власти Калининграда заявляли о планах открыть памп-трек на улице Красносельской в декабре 2023 года. «Это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование контруклонов и не содержащая ровных участков», — поясняли в мэрии. На площадке также планируют установить рампу для скейтбордистов, несколько тренажеров и зону воркаута.

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