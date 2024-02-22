«Балтика» объявила об увольнении своего коммерческого директора

Футбольный клуб «Балтика» объявил об увольнении своего коммерческого директора Юрия Аракеляна. Как сообщает пресс-служба «балтийцев», трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон.



«Юрий Сергоевич приехал в Калининград в 2019 году на должность руководителя отдела развития, спустя 2,5 года возглавил коммерческий отдел клуба, — рассказали в пресс-службе. — Мы благодарим Юрия Аракеляна за вклад в достижения и успехи нашего клуба».

В пресс-службе также уточнили, что его место займет Кристина Агасарян, однако как будет называться ее должность, ответить затруднились.

Напомним, что в декабре 2020 года Аракелян «прославился» после матча «Балтики» и «Торпедо» в первенстве Футбольной национальной лиги, состоявшегося 29 ноября. Тогда он обрушился с критикой на главного арбитра матча Юнуса Кошко, предложив тому «выйти один на один». Аракеляна оштрафовали на 150 тысяч рублей и на год отстранили от футбола по решению Комитета по этике Российского футбольного союза.