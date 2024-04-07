«Балтика» проиграла «Зениту» в выездном матче

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 1:0 в рамках 23 тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась в воскресенье, 7 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Счёт на 42 минуте матча открыл игрок «Зенита» Педро дос Сантос.

«Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» (17) идёт 15‑й.

В следующем туре калининградский клуб встретится на выезде с грозненским «Ахматом». Матч пройдёт 13 апреля.

В текущем сезоне РПЛ команды встречались в 14 туре. В матче 4 ноября «Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» решил направить средства от матча с «Балтикой» пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».