«Балтика» в четверг сыграет с «Ростовом» в Кубке России

«Балтика» в следующем матче сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России и состоится в четверг, 2 мая, в Ростове-на-Дону.

После поражения от ЦСКА в Пути РПЛ калининградцы спустились в нижнюю сетку, где у них всё ещё остаётся шанс побороться за победу в турнире. С «Ростовом» балтийцы играли в сентябре на «Ростех Арене». Тогда матч закончился голевой ничьёй, а «Балтика» сравняла счёт под самый конец встречи. Начало завтрашней встречи запланировано на 18:15 (6+).