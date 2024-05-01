«Балтика» в четверг сыграет с «Ростовом» в Кубке России

«Балтика» в четверг сыграет с «Ростовом» в Кубке России
Фото: ФК «Балтика»
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«Балтика» в следующем матче сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России и состоится в четверг, 2 мая, в Ростове-на-Дону.

После поражения от ЦСКА в Пути РПЛ калининградцы спустились в нижнюю сетку, где у них всё ещё остаётся шанс побороться за победу в турнире. С «Ростовом» балтийцы играли в сентябре на «Ростех Арене». Тогда матч закончился голевой ничьёй, а «Балтика» сравняла счёт под самый конец встречи. Начало завтрашней встречи запланировано на 18:15 (6+).

В прошлой игре, в 26 туре российской Премьер-лиги, подопечные Сергея Игнашевича оказались сильнее московского ЦСКА. Голы за калининградцев забили Кристиян Бистрович, Алекс Фернандес и Кирилл Капленко.

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