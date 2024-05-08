Минспорта: главный тренер ФК «Балтика» знает, что делает

Минспорта: главный тренер ФК «Балтика» знает, что делает
Сергей Игнашевич. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Главный тренер ФК «Балтика» Сергей Игнашевич «знает, что делает». Об этом заявили в областном министерстве спорта в ответ на призыв сменить наставника и руководство футбольного клуба в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

В Минспорта указали, что благодаря Сергею Игнашевичу «Балтика» достигла лучшего результата за четверть века и снова вошла в «элиту российского клубного футбола, повысившись в классе из ФНЛ в РПЛ с рекордом клуба и лиги по количеству матчей без поражений». «Сергей Игнашевич — великий российский футболист, кавалер медали „За заслуги перед Калининградской областью“. И он знает, что делает. Мы ему верим и советуем поверить в него каждому», — отреагировали в ведомстве.

В министерстве добавили, что «Балтика «не проваливает матчи и не играет сама с собой». «Остальные тоже тренируются, готовятся, хотят побеждать и выигрывают, это спорт. До конца чемпионата еще три тура. Наша „Балтика“ в трех очках от спасительного двенадцатого места, в двух очках от зоны стыковых матчей. Команды с 10 по 15 места разделяет шесть очков, еще столько же до аутсайдеров из „Сочи“», — отметили в Минспорта.

После гостевого поражения от «Урала» «Балтика» усложнила свое положение в борьбе за место в РПЛ. По итогам 27 туров калининградцы находятся на 15-м месте с 26 очками — это зона прямого вылета.

Сергей Игнашевич назвал судейство в матче его команды и «Урала» позорным. «Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ», — заявил он в эфире телеканала «Матч! Премьер». Слова главного тренера «Балтики» намерен рассмотреть контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

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