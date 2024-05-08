Тренера «Балтики» дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 200 тысяч

Главного тренера калининградского футбольного клуба «Балтика» Сергея Игнашевича дисквалифицировали на два матча условно и оштрафовали на 200 тысяч рублей за высказывания в адрес арбитров после матча с «Уралом», сообщает радио Business FM со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.

«Речь идет о публичном оскорблении людей, которые выполняют свою рабочую функцию, — цитирует радиостанция Григорьянца. — Позорное судейство — это указание на то, что такие действия аморальные. Если вы помните, мы за такое наказывали [футболиста] Дмитрия Баринова. Это действие является оскорблением в адрес арбитра, официального лица матча. Игнашевич лично принял участие в заседании КДК (контрольно-дисциплинарного комитета — прим. „Нового Калининграда“), по видеосвязи. Он сразу извинился за свои слова, сказал, что накал матча был высок. Более того, мы получили письменное извинение в адрес КДК. Два матча условно, штраф 200 тысяч рублей и испытательный срок — шесть месяцев. Мы учли его извинения и то, что он не рецидивист».

В футбольном клубе «Балтика» комментировать решение контрольно-дисциплинарного комитета «Новому Калининграду» отказались.

Ранее Сергей Игнашевич назвал позорным судейство в матче «Балтики» и «Урала». Игра прошла 6 мая в Екатеринбурге в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги и завершилась победой хозяев — 2:1. После матча главный тренер калининградской команды в эфире федерального телеканала «Матч! Премьер» раскритиковал работу судьи. «Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные. Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ», — заявил тренер, его слова также приводит «Спорт-Экспресс».

