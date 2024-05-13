«Балтика» во вторник вечером сыграет со «Спартаком» в Калининграде

«Балтика» дома во вторник сыграет с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России по футболу. Матч на «Ростех Арене» начнётся в 19:45 (0+).

До такой стадии калининградская команда дошла впервые в своей истории. Если проводить аналогию между нынешним форматом турнира и олимпийской системой, то «Балтика» и «Спартак» встретятся в полуфинале Кубка страны. Прошлое достижение балтийцы поставили двумя годами ранее: в 2022 подопечные Сергея Игнашевича приняли участие в четвертьфинале, обыграв в ⅛ песчанокопскую «Чайку».