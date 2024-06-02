На последних минутах: «Балтика» проиграла финал Кубка России (фото)

«Балтика» проиграла «Зениту» в финальном матче за Кубок России. Матч прошёл на стадионе «Лужники» в Москве и закончился со счётом 1:2, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

В начале игры преимуществом завладела «Балтика», к середине матча его перехватил «Зенит». Несмотря на многочисленные атаки питерцев, первыми забили калининградцы. Сделал это нападающий Алекс Фернандес с прострела Данила Козлова на 40 минуте игры.

Второй тайм активнее начали зенитовцы. На 66 питерцы сравняли, однако гол полузащитника сине-бело-голубых Вендела отменили. К концу тайма «Зенит» сыскал свой гол. Его забил защитник Нино. Уже в компенсированное время победу питерцам добыл защитник Алип — 1:2.

В следующем сезоне «Балтика» сыграет в Первой лиге. В этом сезоне РПЛ калининградцы заняли 15 место, набрав 26 очков.