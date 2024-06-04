Беспрозванных: «Ростех» продолжит поддерживать калининградскую «Балтику»

«Ростех» останется спонсором калининградской «Балтики» несмотря на вылет из Премьер-лиги. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале во вторник, 4 июня.

Он напомнил пункт контракта между сторонами, по которому госкорпорация могла отказаться от сотрудничества с футбольным клубом в связи с понижением в классе. Несмотря на итоговые расклады таблицы российской Премьер-лиги, это положение договора не вступило в силу. Как сообщает Беспрозванных, поддержка «Ростеха» станет фундаментом возвращения балтийцев в РПЛ.

«Достигнутые договорённости — это про всю систему клубной подготовки. То есть и про вторую команду, молодёжный состав, женскую сборную, детскую академию, штат высококлассных спортивных специалистов», — пишет врио губернатора Калининградской области.

Беспрозванных поблагодарил гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова за доверие и подчеркнул, что региональные власти также будут поддерживать команду. «Мы верим, что у них получится. Вперёд, балтийцы!» — заключил и.о. главы области.

По итогам сезона «Балтика» заняла предпоследнее, 15 место в РПЛ и вылетела в Первую лигу, откуда поднялась в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня калининградцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба.