Беспрозванных отреагировал на предложение Минспорта об Играх в 2026 году

Алексей Беспрозванных отреагировал на предложение министра спорта России Михаила Дегтярёва о проведении летних юношеских российско-китайских игр в 2026 году в Калининграде. Об этом врио губернатора региона написал в своём телеграм-канале в пятницу, 9 августа.

Он отметил, что регион готов провести событие такого масштаба «после согласия всех сторон». По его словам, для области будет большой честью принять «лучших атлетов России и Китая». «Регион опыт проведения больших соревнований имеет, инфраструктура есть, нужное подготовим», — отреагировал Беспрозванных.