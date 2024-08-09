Беспрозванных отреагировал на предложение Минспорта об Играх в 2026 году

Беспрозванных отреагировал на предложение Минспорта об Играх в 2026 году
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Алексей Беспрозванных отреагировал на предложение министра спорта России Михаила Дегтярёва о проведении летних юношеских российско-китайских игр в 2026 году в Калининграде. Об этом врио губернатора региона написал в своём телеграм-канале в пятницу, 9 августа.

Он отметил, что регион готов провести событие такого масштаба «после согласия всех сторон». По его словам, для области будет большой честью принять «лучших атлетов России и Китая». «Регион опыт проведения больших соревнований имеет, инфраструктура есть, нужное подготовим», — отреагировал Беспрозванных.

Ранее сообщалось, что Калининградская область рассматривается в качестве площадки для проведения летних юношеских российско-китайских Игр-2026. Дегтярев заметил, что это ещё «надо согласовать с китайской стороной».

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