«Балтика» упустила победу над «Соколом» на последних минутах матча

«Балтика» упустила победу над «Соколом» на последних минутах матча
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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«Балтика» сыграла вничью с «Соколом» в матче пятого тура Первой лиги России по футболу. Встреча прошла в Саратове в субботу, 10 августа, и закончилась со счётом 1:1.

Мяч за калининградцев забил новичок балтийцев Абу-Саид Эльдарушев. Ассистировал ему Никита Глушков. Результативная атака случилась на 70 минуте матча. Удержать преимущество до конца встречи не удалось. На 90+1 Иван Чуриков восстановил равенство в счёте. Таким образом «Балтика» после пяти туров набрала 7 очков и расположилась на промежуточном 10 месте в турнирной таблице.

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Следующий матч калининградцы также проведут на выезде. 16 августа «Балтика» сыграет волгоградским «Ротором». После этой игры подопечных Александра Грищенко ждёт домашняя встреча. 25 августа в Калининград приедет «Камаз» из Набережных Челнов.

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