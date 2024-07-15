Доминировать с мячом и без: как «Балтика» планирует возвращаться в Высшую лигу

В воскресенье, 14 июля, начался новый футбольный сезон для калининградской «Балтики». Год назад клуб с триумфом вышел в российскую Премьер-лигу, но по итогам кампании 2023-2024 занял 15 место, из-за чего ему пришлось вернуться во второй эшелон отечественного футбола. Главный спонсор команды «Ростех» поставил перед балтийцами задачу вновь выйти в высшую лигу, однако предсезонная кампания оставила у болельщиков много вопросов по поводу подбора игроков и назначения нового тренера. Первый матч — с московской «Родиной» — в воскресенье закончился нулевой ничьей. «Новый Калининград» разбирался, с каким активом калининградский клуб вступает в новый сезон 2024-2025 и как собирается побеждать.

Календарь бело-синих стал известен в начале июля. Первые три матча «Балтика» проводит с прямыми конкурентами за топ-4 первенства. Помимо встречи с «Родиной» на «Сапсан Арене» 21 июля калининградцев ждёт выход на поле стадиона «Фишт» с командой «Сочи», которая также покинула РПЛ по итогам прошлого сезона. Первый домашний матч (он же третий в сезоне) балтийцы проведут с башкирской «Уфой» — крепким до недавнего времени «середняком» российской Премьер-лиги. Следующий спарринг с конкурентом состоится в 11 туре — в Калининград приедет тульский «Арсенал».

Омоложение состава

С момента окончания сезона в РПЛ (конец мая) и до старта Первой лиги (середина июля) временной отрезок составляет 50 дней. За этот период команда изменилась практически до неузнаваемости. Клуб покинула большая часть тех, с кем заключали контракт под задачу сохранения «Балтики» в высшем дивизионе. Подробнее о них «Новый Калининград» писал в профильной теме. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость всех ушедших игроков в сумме составляет 13,6 млн евро.

При этом некоторые из состава прошлого сезона остались. Например, защитники Кевин Андраде, Натан Гассама, Диего Луна, Кирилл Маляров, полузащитники Кирилл Капленко, Александр Осипов, Тигран Аванесян, Юрий Ковалёв, фланговые нападающие Алекс Фернандес и Сергей Пряхин, а также вратарь Максим Бориско. Отметим, что игроком «Балтики» пока ещё является португальский полузащитник Жоао Ламейра, однако сезон он начнет в аренде в румынском клубе «Оцелул Галац». Из перечисленных выше игроков только четверо — Бориско, Пряхин, Маляров и Осипов — играли в составе команды, когда она была во Второй лиге, а затем в Высшей.





Новая форма калининградской «Балтики» на сезон 2024/2025

Во время трансферной кампании «Балтику» пополнили 14 игроков. Из них шесть футболистов ещё не достигли 24-летнего возраста, а самому молодому новичку балтийцев — 18 лет. Обо всех них мы подробно рассказывали в профильной теме. Более того, к основному составу подтянули также 19-летнего Николая Камаева и 20-летнего Ярослава Арбузова из калининградского фарм-клуба (команда, являющаяся резервной — прим. «Нового Калининграда») «Балтика-БФУ». Тот же Transfermarkt утверждает, что рыночная стоимость летних трансферов вкупе составляет чуть более 5 млн евро, однако на их подписания калининградская команда потратила 916 тыс. рублей. Средний возраст всех приобретений «Балтики» — чуть менее 24 лет. Если брать общий показатель по команде, то перед стартом сезона 24/25 он равен 24,1 году. К слову, в прошлом сезоне он составлял 26,5 лет. Такие данные также приводит портал Transfermarkt.

На посту главного тренера 44-летнего Сергея Игнашевича сменил 33-летний Александр Грищенко. С 2021 по 2023 Грищенко возглавлял «Балтику-БФУ». В первом сезоне со своей командой Грищенко расположился внизу турнирной таблицы, во втором закончил в десятке лучших. В октябре прошлого года молодой тренер возглавил московский «Велес», играющий в дивизионе А Второй лиги. С ним Грищенко по итогам весны-2024 финишировал шестым в таблице.



Его назначение на пост главного тренера «Балтики» вызвало вопросы в среде болельщиков Калининграда. На сайте change.org появилась петиция в поддержку клуба. Её адресовали врио губернатора региона Алексею Беспрозванных. По словам Виктора Кохановского, автора обращения, «сейчас клуб находится в глубочайшем кризисе». Свою позицию болельщик аргументировал тем, что руководство балтийцев пригласило «„экспериментального“ тренера, уже имевшего опыт работы в „Балтике-БФУ“, оставившего неоднозначную память о себе». Не на последнем плане в петиции вопросы и о новичках команды. Кохановский считает, что калининградскому клубу следовало идти по пути ФК «Сочи»: сохранять тренера и костяк команды, а также проводить трансферы игроков, имеющих опыт повышения в классе.

«Мы же начинаем ставить опыты: приглашаем в команду тренера, к которому, с большой уверенностью, никто из людей, которые хоть немного любят и следят за „Балтикой“, нет никакого доверия; обновляем состав более чем на 70%, заменяя игроков с опытом РПЛ, способных решать задачи по выходу команды в высший дивизион, на игроков 2-й лиги, либо середняков 1-й, которым ещё нужно сыгрываться как минимум полгода; не можем удержать в клубе, а отдаем в аренду или продаем перспективных футболистов прямым конкурентам», — высказал он свою точку зрения на ситуацию (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»). Отметим, что на поставленные в петиции вопросы пришёл лишь один комментарий от регионального министерства спорта. По его заявлениям, «Балтика» «делает всё возможное для выполнения поставленной на сезон задачи и борьбы за повышение в классе».

На встрече клуба и болельщиков в четверг, 11 июля, присутствовавший в зале врио губернатора Алексей Беспрозванных и руководство «Балтики» петицию не прокомментировали. Впрочем, никто про неё и не спросил. При этом руководство клуба всё-так рассказало о принципах комплектации состава на сезон. Спортивный директор Армен Маргарин заявил, что футболисты приобретались под будущее команды. Если балтийцы вернутся в РПЛ, состав нужно будет изменить «косметически». Грубо говоря, нынешняя «Балтика» — новый проект. «У нас есть ребята, которые, надеюсь, сейчас нам дадут качество, помогут команде, — начал рассказывать Маргарян о трансферном процессе. — Есть ребята, у которых перспектива, есть ребята, которые и сейчас готовы соответствовать уровню ФНЛ и РПЛ. У них есть зона роста, они могут прогрессировать и стать условными лидерами команды в будущем. Если вы посмотрите на то, как мы комплектуемся, то там есть логика, и логика есть в игроках».





Главный тренер Александр Грищенко (слева) и генеральный директор клуба Равиль Измайлов (справа)

Новый тренер Александр Грищенко заявил, что понимает скептицизм по поводу его назначения на пост — такое настроение, по его словам, «абсолютно нормально». «Тот момент, что вы говорите: первый опыт, большой клуб... В своей работе, может, не такой длинной по профессиональным меркам, я всегда говорил своим футболистам и всем работникам клуба: мы должны работать так, будто мы в большом клубе. <...> „Балтика“ — это футбольное наследие, и моя задача — приумножить это наследие. Я должен отработать так, чтобы часть из вас поменяли мнение относительно скептических настроев, и оправдать ожидания тех, кто верит в команду. Я думаю, это вопрос времени, когда мы докажем вам, что мы состоятельны решать большие задачи», — сказал Грищенко.

Также же новый главный тренер раскрыл будущий стиль игры «Балтики». По его словам, «стиль будет однозначно агрессивным». «Мы будем стараться доминировать в каждой игре, доминировать с мячом и без мяча. <...> Дома мы хотим играть более зрелищно», — сказал Грищенко.

Согласно статистическим показателям игры первого тура с московской «Родиной», балтийцы по игре были сильнее. По данным аналитических порталов FootyStats и Flashscore, калининградцы владели мячом 53% игрового времени, провели 48 опасных атак (при 21-ой у соперника) и наиграли на 0,9 xG (показатель ожидаемого гола — прим. «Нового Калининграда»). Цифры по последней метрике у «Родины» скромнее — 0,71.

На деле — борьба за топ-5

Футбольный эксперт, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с «Новым Калининградом» отметил, что вырисовывающийся состав «Балтики» на сезон создаётся под реалии Первой лиги. При этом собеседник не стал исключать, что здесь возможен вариант экономии на футболистах.

«Изначально было понятно, что с тем количеством легионеров, которые у нас есть, мы не сможем существовать в первом дивизионе с лимитом, который там установлен. Ну а далее уже пошла, я так понимаю, история экономии, потому что многие, кто был на дорогих контрактах, ушли. Плюс ряд игроков не захотели играть в первом дивизионе. Связано это ещё с тем, что пришел новый тренер, и под него должна формироваться команда. Обычно так это делается во всех коллективах», — отметил эксперт. По его мнению, молодую команду могут собирать под такого же молодого тренера: у Грищенко есть опыт работы с молодежью «Балтики», и психология юных футболистов ему понятна.





Футболисты «Балтики» Кевин Андраде, Тигран Аванесян и Александр Осипов, избранные капитанами клуба

Однако с молодым коллективом очень тяжело бороться за прямой выход в Премьер-лигу, и ставка на молодежь в таких задачах — огромный риск. К тому же Грищенко может стать заложником ожиданий болельщиков на фоне успеха Сергея Игнашевича: один задал планку, второй может её не выдержать. Корень успеха, по словам эксперта, будет идти как раз от положения нового главного тренера в команде.

«Это будет зависеть от того, как он себя поведёт, сможет ли он заставить себя слушать как следует. Этот процесс очень важен. Если сразу на первых тренировках и матчах тренер не поставит себя как стратег, как уважаемый специалист, боюсь, что ничего хорошего не будет», — резюмировал собеседник «Нового Калининграда».

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова, Денис Шелеметьев / Новый Калининград