Калининградская «Балтика» временно возглавила таблицу Первой лиги России по футболу. Положение команды изменилось после выездной победы над ярославским «Шинником» в воскресном матче 15 тура первенства.

Все свои голы балтийцы забили в первом тайме. На 6 минуте встречи счёт открыл Виталий Лисакович. Спустя пять минут белорусский футболист удвоил преимущество калининградцев, реализовав пенальти. На 34 минуте полузащитник Илья Петров довёл счёт на табло до разгромного. Ярославцы смогли отыграть один мяч. Он стал единственным во втором тайме. Так, защитник «Шинника» Артемий Косогоров на 61 минуте смог сократить отставание своей команды.