«Балтика» в конце октября проведёт две встречи с «Уралом» в Калининграде

«Балтика» в конце октября два раза сыграет с екатеринбургским «Уралом». Об этом калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.

Встречи запланированы в рамках двух национальных футбольных турниров. По результатам жеребьёвки в шестом раунде Кубка России балтийцы на «Ростех Арене» встретятся с чёрно-оранжевыми 29-30 октября. При этом, согласно календарю Первой лиги, «Балтика» и «Урал» также выйдут на матч в Калининграде 26 октября. Игра должна состояться в рамках 16 тура Первой лиги. Таким образом, команды сыграют между собой два раза за пять дней на Октябрьском острове.

В последнем матче «Балтика» на выезде в Москве разгромила «Торпедо» в рамках пятого этапа пути регионов Кубка России. За два дня до этого калининградцы выиграли у «Алании» в Грозном. На данный момент в регулярном чемпионате подопечные Андрея Талалаева идут четвёртыми, набрав 24 очка. Следующая встреча у них — в Ярославле. В столице Золотого Кольца балтийцы сыграют с «Шинником» в 15 туре Первой лиги.