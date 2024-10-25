В субботу «Балтика» оспорит третью строчку таблицы Первой лиги с «Уралом»

В субботу «Балтика» оспорит третью строчку таблицы Первой лиги с «Уралом»
Фото: ФК «Балтика»
Все новости по теме: Балтика

В субботу вечером, 26 октября, «Балтика» оспорит третью строчку таблицы Первой лиги по футболу с прямым конкурентом за выход в РПЛ — с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдёт на «Ростех Арене» и начнётся в 18:00, сообщает календарь турнира, опубликованный на сайте калининградского клуба (0+).

На данный момент команды идут вплотную друг к другу, занимая третью и четвёртую строчку чемпионата. «Балтика» с 27 очками расположилась выше соперника: у уральского клуба 26 баллов. Столько же, сколько и у подопечных Андрея Талалаева, набрал тульский «Арсенал. Лидером первенства является московское «Торпедо» с 29 пунктами.

«Балтика» в течение четырёх дней дважды сыграет с «Уралом». Помимо матча в Первой лиге, калининградцы оспорят с екатеринбуржцам право пройти дальше в Кубке России 29 октября. Эта встреча также пройдёт в Калининграде (0+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter