В субботу «Балтика» оспорит третью строчку таблицы Первой лиги с «Уралом»

В субботу вечером, 26 октября, «Балтика» оспорит третью строчку таблицы Первой лиги по футболу с прямым конкурентом за выход в РПЛ — с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдёт на «Ростех Арене» и начнётся в 18:00, сообщает календарь турнира, опубликованный на сайте калининградского клуба (0+).

На данный момент команды идут вплотную друг к другу, занимая третью и четвёртую строчку чемпионата. «Балтика» с 27 очками расположилась выше соперника: у уральского клуба 26 баллов. Столько же, сколько и у подопечных Андрея Талалаева, набрал тульский «Арсенал. Лидером первенства является московское «Торпедо» с 29 пунктами.