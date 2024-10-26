Калининградская «Балтика» снова временно возглавила таблицу Первой лиги

«Балтика» снова временно возглавила таблицу Первой лиги России по футболу. Турнирные изменения произошли после домашней победы над екатеринбургским «Уралом» в субботу, 26 октября. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Начало матча осталось за гостями. На 6 минуте счёт открыл полузащитник чёрно-оранжевых Андрей Егорычев. Балтийцы сравняли счёт ближе к перерыву. Сделал это Виталий Лисакович на 40 минуте встречи. Вперёд калининградцев вывел защитник Сергей Варатынов, замкнув подачу углового удара на 58 минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал домашнюю и первую в двухматчевой серии с «Уралом» победу — 2:1.

Таким образом, калининградская «Балтика» вновь смогла возглавить турнирную таблицу Первой лиги, набрав 30 очков. Тульский «Арсенал», ранее занимавший вторую строчку, сыграл вничью с ярославским «Шинником». Московскому «Торпедо», который ещё может потеснить балтийцев на вершине, предстоит встреча со столичной «Родиной в воскресенье.