В субботу «Балтика» начнёт второй круг матчей Первой лиги

В субботу, 9 ноября, «Балтика» игрой с «Нефтехимиком» в Нижнекамске начнёт второй круг матчей Первой лиги России по футболу. Стартовый свисток прозвучит в 17:00, сообщается в календаре турнира, опубликованном на сайте калининградского клуба.

Команды уже встречались в этом сезоне. Матч 13 тура первенства в Калининграде завершился нулевой ничьей. Тогда балтийцы упустили возможность войти в топ-3 таблицы Первой лиги, набрав 21 очко.

Первый круг чемпионата калининградцы завершили в лидерах. С 33 баллами подопечные Андрея Талалаева разделили первую строчку таблицы с московским «Торпедо». Автозаводцы расположились выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Напомним, перед началом сезона попечительский совет «Балтики» поставил клубу задачу за сезон вернуться в российскую Премьер-лигу. По итогам сезона 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее место в высшем дивизионе и вернулись в Первую лигу, откуда годом ранее вышли в РПЛ. В своём первом интервью после назначения Талалаев заявил, что к зиме команда должна войти в четвёрку лучших команд турнира, а по окончании первенства занять место, дающее прямую путёвку в Премьер-лигу.