Калининградская «Балтика» стала единоличным лидером Первой лиги

Калининградская «Балтика» стала единоличным лидером в таблице Первой лиги России по футболу. Турнирное положение команды изменилось после встречи московского «Торпедо» и хабаровского СКА на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.

«Торпедо» и СКА завершили очный матч результативной ничьей. Встреча в Хабаровске на стадионе имени В. И. Ленина началась с гола защитника хозяев Николая Подкидышева. «Автозаводцы» отыгрались и вышли вперед ближе к концу игры. Сначала на 85 минуте счёт сравнял Сергей Бородин, а на 87 минуте Андрей Костин увеличил преимущество москвичей. В компенсированное время хабаровчане сравняли цифры на табло. Сделал это Георгий Гонгадзе на 90+3 минуте. Финальный свисток арбитра завершил игру на счёте 2:2.

Ничья в Хабаровске не позволила «Торпедо» сравняться с «Балтикой» по очкам и вночь разделить первую строчку таблицы. С 37 баллами «автозаводцы» расположились на второй позиции, а калининградцы с 39 пунктами стали единоличными лидерами первенства. Отметим, что по окончании сезона именно первые две команды получают право на прямое повышение в российскую Премьер-лигу. Места с третьего по четвёртое впоследствии сыграют в стыковых матчах с коллективами, которые финишировали 14 и 13 в РПЛ соответственно.