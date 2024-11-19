Калининград принял первый Кубок России по спортивной борьбе среди глухих

Калининград принял первый в истории Кубок России по спортивной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования по вольной и греко-римской борьбе организовали во дворце спорта «Юность» 16 и 17 ноября, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В двухдневном турнире выступили свыше 90 делегатов из 20 регионов России. Сурдопереводчиком соревнований выступила многократный призёр летних Сурдлимпийских игр прошлых лет Ксения Жукова. Перед открытием соревнований состоялись общедоступный мастер-класс и автограф-сессия с титулованными спортсменами. Так, с детьми взаимодействовали старший тренер сурдлимпийской сборной России Алексей Шемаров, чемпион Европы и обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Александр Игнатенко, бронзовый призёр первенства мира по вольной борьбе и победитель молодёжного первенства страны этого года Арсен Балаян и бронзовый призёр Олимпийских игр Адам Барахоев.

Кубок России по спортивной борьбе среди глухих призван добавить конкуренции в календаре отечественных соревнований, добавили в правительстве.