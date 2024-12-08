В воскресенье «Локомотив» завершит первый круг матчей женской Суперлиги

В воскресенье калининградский волейбольный «Локомотив» завершит первый круг матчей женской Суперлиги. Об этом сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.

Соперником калининградок станут спортсменки из «Динамо Краснодар». Встреча запланирована во дворце спорта «Янтарный». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 (0+). После 12 туров «Локомотив» идёт третьим в турнирной таблице, имея в своём активе 29 очков. Их будущие соперницы имеют на шесть пунктов меньше и замыкают топ-5 команд Суперлиги на данный момент. Лидером первенства является казанское «Динамо — Ак-Барс».

В прошлом матче калининградки уступили «Ленинградке» в Санкт-Петербурге. После поражения «Локомотив» спустился в турнирной таблице со второй строчки на третью.