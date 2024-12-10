Каратисты из Калининграда завоевали шесть наград на турнире по киокусинкай

Каратисты из Калининграда завоевали шесть наград на турнире по киокусинкай
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградские каратисты завоевали шесть наград на международном турнире «Казанский барс» по одному из самых «жёстких» видов карате — киокусинкай. Регион представляли воспитанники клубов «Варяг» и «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Подопечные многократно лучшего детского тренера самого западного региона страны оформили на татарстанском татами по две медали каждого из трёх достоинств», — пишет правительство. 

Чемпионами среди юношей и девушек массой до 40 килограммов в возрастной категории «12-13 лет» стали Алексей Кузнецов и София Камарницкая. «По одному поединку в финале проиграли Мирослава Доронина и Роман Рысевец, сражавшиеся среди соперников весом до 40 килограммов не старше 11 и 13 лет соответственно. Два третьих места — в активе Демьяна Полюховича и Егора Вакарчука. Один выступал среди юношей не старше 13 лет и не тяжелее 50 килограммов, другой — среди мужчин массой до 65 килограммов», — добавили в пресс-службе.

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