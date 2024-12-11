Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об отмене Fan ID

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить законопроект об отмене паспорта болельщика. Документ используется для посещения матчей российской Премьер-лиги и Кубка страны по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить», — говорится в решении. Отмечается, что кабинет министров ранее также не поддержал законопроект.

Издание также пишет, что в пояснительной записке не приведена аргументация, «основанная на анализе правоприменительной практики данного ФЗ, в том числе не приведены данные, которые свидетельствуют о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования».