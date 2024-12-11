Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об отмене Fan ID

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить законопроект об отмене паспорта болельщика. Документ используется для посещения матчей российской Премьер-лиги и Кубка страны по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.
«Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить», — говорится в решении. Отмечается, что кабинет министров ранее также не поддержал законопроект.
Издание также пишет, что в пояснительной записке не приведена аргументация, «основанная на анализе правоприменительной практики данного ФЗ, в том числе не приведены данные, которые свидетельствуют о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования».Законопроект о паспорте болельщика приняли в декабре 2021 года. С 1 июня 2022 года нельзя приобрести билеты на матчи РПЛ и финал Кубка России по футболу. После возвращения калининградской «Балтики» в Премьер-лигу бывший руководитель отдела развития клуба Юрий Аракелян заявил, что из-за действия Fan ID на играх балтийцев в 2023 году количество болельщиков уменьшилось на 50-60%.