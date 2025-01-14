«Балтика» заявила о переименовании фарм-команды «Балтика-БФУ» с нового сезона

Калининградская «Балтика» заявила о переименовании собственной фарм-команды «Балтика-БФУ». Об этом футбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.
Отмечается, что «Балтика» и БФУ им. Канта прекратили сотрудничество, которое продолжалось с марта 2021 года. Клуб также подчеркнул, что последние два сезона команда входила в десятку лучших своей группы. В прошлом розыгрыше Второй лиги «Балтика-БФУ» одержала рекордное количество побед в своей истории — 14.
«ФК „Балтика“ благодарит руководство университета за плодотворную совместную работу по воспитанию молодых футболистов. Начиная с нового сезона команда будет носить название „Балтика-2“», — написал клуб в своих соцсетях.
«Новому Калининграду» не удалось оперативно узнать причины расторжения соглашения между университетом и футбольным клубом.«Балтику-БФУ» создали в марте 2021 года. Тогда команду готовили к выступлению в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Бывший ректор БФУ им. Канта Александр Фёдоров тогда заявил, что костяк команды должны составлять студенты университета. Экс-гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев, в свою очередь, отметил, что заявка команды станет сквозной: и студенты, и воспитанники калининградского клуба.