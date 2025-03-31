Талалаев попросил пресс-службу «Балтики» убирать ботов в телеграм-канале клуба

Андрей Талалаев попросил пресс-службу калининградской «Балтики» убирать ботов в клубном телеграм-канале. Об этом главный тренер команды заявил на пресс-конференции после домашнего матча с песчанокопской «Чайкой» 30 марта.

По словам специалиста, у «Балтики» есть много недоброжелателей, которые активизировались после двух подряд ничейных встреч с ярославским «Шинником» и волгоградским «Ротором» в начале марта. Эти люди, по словам Талалаева, пишут «у нас на сайте и в телеге», и пресс-служба клуба ведёт за ними контроль. Тренер рассказал, что после запрошенного им отчёта в команде выявили 18 человек, которые критиковали безосновательно. Пятерых из них «Балтика» знала и осенью. На встрече команды с болельщиками, по словам Талалаева, среди интернет-критиков оказались только двое, и от них поступил всего один вопрос.

«Я — за критику, потому что конкуренция и критика позволяют прогрессировать всем нам в жизни. Когда это начинается некрасиво, ботами со стороны, которые даже не имена дают себе, а двумя буквами пишутся — им даже лень забить имя какое-то левое: две буквы или цифра какая-либо. Честно, на это не будет реагировать никто. Я даже, наверное, попрошу нашу пресс-службу, чтобы просто этих людей убирали», — заявил специалист.

По его мнению, оскорблять футболистов, проявлять неуважение к тренерскому штабу, давать советы руководству клуба, «поливать» команду и руководство Калининградской области — «плохо». «Они очень хорошо работают. Мои футболисты — самые лучшие. Мы на первом месте», — завершил пресс-конференцию Андрей Талалаев, ударив ладонью по столу.

Победа над 30 марта «Чайкой» стала для «Балтики» второй подряд разгромной. В игре 25-го тура в Башкортостане калининградцы победили «Уфу» со счётом 6:0. Следует отметить, что в первых пяти матчах после возобновления Первой лиги балтийцы ни разу не пропустили, а забили, в общей сложности, 11 мячей.

Следующая игра у «Балтики» пройдёт на выезде. 6 апреля калининградский клуб в Хабаровске сыграет против СКА. Матч запланирован на 07:00 (0+).