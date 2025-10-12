Правительство выделяет «Балтике» дополнительно 150 млн руб. из бюджета

Правительство Калининградской области планирует направить дополнительно ФК «Балтика» 150 млн руб., регби-клубу «Балтийский шторм» — 4 млн руб. Ассигнования предусмотрены проектом поправок в региональный бюджет, внесенным в Заксобрание.



«В рамках госпрограммы „Физическая культура и спорт“ предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности по формированию и подготовке футбольного клуба „Балтика“ для участия в Футбольной национальной лиге — 150 млн руб., финансовое обеспечение деятельности регби-клуба „Балтийский шторм“ по подготовке и участию в чемпионатах и кубках России по регби — 4 млн руб.», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также выделяются дополнительные деньги на укрепление материально-технической базы учреждений спорта — 17,7 млн руб., обеспечение деятельности учреждений спорта — 5,3 млн руб.

В соответствии с представленным в Заксобрание законопроекте, общая сумма финансирования мероприятия «Субсидии физкультурно-спортивным организациям на финансовое обеспечение деятельности по формированию и подготовке команды для участия в Футбольной национальной лиге» в 2025 году составит 350 млн руб.

Напомним, ранее в 2023 году представитель попечительского совета клуба сенатор Александр Шендерюк-Жидков, говоря о ежегодном содержании «Балтики», заявлял, что общее финансирование клуба составляет «сильно больше миллиарда [рублей]». «Калининградская область не увеличивает свое финансирование [из бюджета]. Область как финансировала 320-350 млн рублей в год, так и будет финансировать. Главную поддержку нам оказывает „Ростех“», — говорил тогда он.



