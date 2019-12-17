Железная дорога предупреждает о ремонте переезда в Советске

Со вторника, 17 декабря, и до конца текущей недели на железнодорожном переезде на ул. А. Невского в Советске будут вестись работы по замене устройств заграждения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе КЖД.

«Полного перекрытия движения автотранспорта не планируется, пропуск будет осуществляться по одной из полос улицы Невского, водителям рекомендуют планировать поездки с учетом этой информации. Поезда будут курсировать согласно расписанию», — отметили в пресс-службе.