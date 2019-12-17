Определилась фирма, которая за 117 млн руб. должна изменить облик острова Канта

Областное конкурсное агентство выбрало подрядчика, который должен будет в течение 2020 года благоустроить территорию острова Канта. Протокол с итогами торгов был опубликован 16 декабря на сайте госзакупок.

В соответствии с документом контракт должен быть подписан с компанией из Гурьевского района «Обмен Плюс». Она готова выполнить заказ за 116,7 млн руб. из областного бюджета. Это на 9,5 млн руб. меньше начальной (максимальной) цены договора.

Напомним, эта же фирма выполняет благоустройство территории, прилегающей к Тихому озеру в Светлогорске — создает так называемый парк «Муза». Контракт стоимостью 76 млн руб. должен был быть исполнен до конца ноября 2019 года, однако, согласно открытым данным, сейчас работы завершены на 95%.

Правительство области рассчитывает, что благоустройство острова Канта будет закончено до следующего фестиваля «Калининград Сити Джаз», который ранее объявил о своем переезде на остров.

В проекте благоустройства острова, который обошелся областному бюджету в 9,9 млн руб., предлагается снять асфальт, создать новые пешеходные маршруты и детские зоны и т.д.