В Калининграде юрист пожаловался в суд на клиентку за оскорбления по SMS

В Калининграде юрист пожаловался в суд на клиентку за оскорбления по SMS
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд встал на сторону калининградского юриста, который пожаловался на оскорбления со стороны клиентки. Женщина не хотела оплачивать его услуги, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Ленинградского районного суда. 

Истец указал, что с начала 2015 года в рамках нескольких договоров оказывал ответчице юридические услуги, при этом один из договоров до сих пор не оплачен. В ноябре прошлого года юрист попросил перечислить деньги, но она отказалась. На его SMS женщина ответила сообщением, содержащим оскорбления. Мужчина обратился в суд, полагая, что это порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Экспертиза подтвердила, что слова ответчицы имеют признаки оскорбления и унижения чести и достоинства.

Кроме того, постановлениями мирового судьи в феврале 2019 года за неоднократные оскорбления ответчица была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

В итоге Ленинградский районный суд взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, судебные расходы — 300 рублей.

Решение вступило в законную силу.

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