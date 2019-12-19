Администрация Калининграда решила отдыхать 31 декабря

Администрация Калининграда решила перенести свой выходной с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии в четверг, 19 декабря.



Ранее губернатор Антон Алиханов подписал указ о переносе выходного дня для бюджетных организаций с 28 на 31 декабря. «Я против того, чтобы делать его просто выходным, не в моей власти делать его выходным для всех, но для бюджетной сферы мы перенесем рабочий день 31-го на ближайшую субботу, 28-е. Это будет удобно горожанам, которые в свой выходной смогут воспользоваться услугами бюджетной сферы», — отмечал Алиханов.