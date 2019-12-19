На ремонт «дома на таможне» нужно 100 млн руб. Власти считают это нецелесообразным

Общая стоимость ремонтных работ обеих частей аварийного дома, расположенного рядом с погранпереходом в Советске, составляет чуть более 100 млн рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства в ответ на официальный запрос.



Согласно подсчетам чиновников, стоимость работ по капитальному ремонту дома № 1 составляет 48,97 млн рублей, а дома № 3 — 51,7 млн рублей. При этом расселение обоих домов обойдется примерно в 54 млн рублей.

В связи с эти проведение капитального ремонта здания, говорится в официальном ответе, «считается нецелесообразным».

В Советске местные активисты и краеведы пытаются спасти от сноса здание по ул. Базарной, 1-3, больше известное как «дом на таможне». Горожане организовали соцопрос, создали петицию и намерены написать жалобу на региональную Службу охраны памятников.

Минувшим летом губернатор Антон Алиханов пообещал выделить деньги на расселение этого дома, который признан аварийным. Тогда же стало известно, что опустевшее аварийное здание хотят снести, а участок земли передать в пользование Росграницы. Жильцам планируют предоставить новые квартиры до конца апреля 2020 года.