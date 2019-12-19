Объявлен конкурс на реконструкцию Домика Коринта в Гвардейске

На реконструкцию дома в Гвардейске, в котором жил художник Ловис Коринт, готовы потратить 17,6 млн руб. Извещение о конкурсе по выбору подрядчика опубликован на портале госзакупок.



Согласно документации, до ноября 2020 года предстоит выполнить как общестроительные работы, так и благоустройство и озеленение прилегающей территории. Выбрать подрядчика планируется до конца декабря 2019 года.

О судьбе памятника «Новый Калининград» подробно рассказывал зимой этого года. После реконструкции «Домик Коринта» передадут калининградскому Музею изобразительных искусств.

Напомним, дом на ул. Водной, в котором родился и провел детство немецкий художник-импрессионист Ловис Коринт, признали памятником еще в 2007 году, но тогда он был жилым. Проектом его реконструкции начали заниматься только 10 лет спустя. Первый конкурс был объявлен в начале февраля 2018-го.