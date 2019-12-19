«Губернатор нас хоть раз обманывал?»: город передает области часть лагеря им. Гайдара

Власти Калининграда решили передать в областную собственность часть территории детского лагеря им. Гайдара в Светлогорске. Передачу утвердили на заседании комиссии горсовета по бюджету, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Площадь передаваемого участка — около 3 500 квадратных метров. Как отметила на заседании глава комитета муниципального имущества мэрии Анна Луконина, ранее горвласти передали региону 2 объекта, которые находятся на этом участке. По ее словам, согласно протоколу совещания в региональном правительстве за подписью регионального вице-премьера Гарри Гольдмана, взамен область выделяет Калининграду 30 млн рублей на строительство нового корпуса лагеря и планирует передать равноценный участок рядом с лагерем под площадки для воркаута и мини-футбола.
Зампредседателя горсовета Андрей Шумилин поинтересовался, заложены ли упомянутые 30 млн в областном бюджете. Анна Луконина ответила, что пока нет: это должно произойти во время ближайшей корректировки. «Мы пока только теряем.[...] Мы ничего пока... только слова получаем, даже строчки в бюджете нет», — отреагировал депутат. «Это просьба губернатора. Он нас хоть раз обманывал? Ни разу», — обратился к Шумилину Кропоткин. «Антон Андреевич — нет, — заявил тот. — [Но] Мне кажется губернатор и Гольдман — это разные люди».
«Андрей Анатольевич, лишние деньги нам разве помешают?», — примирительно спросил глава комиссии Олег Быков. В итоге почти все члены комиссии проголосовали за передачу земли, Шумилин воздержался.Ранее было опубликовано постановление правительства, согласно которому региону передали два корпуса лагеря им. Гайдара. Перед этим областные власти инициировали перевод участка под ними (он расположен у нового променада) в зону коммерческой застройки. Тогда же стало известно, что склон у променада в этом месте планируется застроить — здесь должен появиться гостиничный комплекс с апарт-отелем и медицинским центром.
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