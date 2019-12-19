«Губернатор нас хоть раз обманывал?»: город передает области часть лагеря им. Гайдара

Власти Калининграда решили передать в областную собственность часть территории детского лагеря им. Гайдара в Светлогорске. Передачу утвердили на заседании комиссии горсовета по бюджету, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Площадь передаваемого участка — около 3 500 квадратных метров. Как отметила на заседании глава комитета муниципального имущества мэрии Анна Луконина, ранее горвласти передали региону 2 объекта, которые находятся на этом участке. По ее словам, согласно протоколу совещания в региональном правительстве за подписью регионального вице-премьера Гарри Гольдмана, взамен область выделяет Калининграду 30 млн рублей на строительство нового корпуса лагеря и планирует передать равноценный участок рядом с лагерем под площадки для воркаута и мини-футбола.

Зампредседателя горсовета Андрей Шумилин поинтересовался, заложены ли упомянутые 30 млн в областном бюджете. Анна Луконина ответила, что пока нет: это должно произойти во время ближайшей корректировки. «Мы пока только теряем.[...] Мы ничего пока... только слова получаем, даже строчки в бюджете нет», — отреагировал депутат. «Это просьба губернатора. Он нас хоть раз обманывал? Ни разу», — обратился к Шумилину Кропоткин. «Антон Андреевич — нет, — заявил тот. — [Но] Мне кажется губернатор и Гольдман — это разные люди».

«Андрей Анатольевич, лишние деньги нам разве помешают?», — примирительно спросил глава комиссии Олег Быков. В итоге почти все члены комиссии проголосовали за передачу земли, Шумилин воздержался.