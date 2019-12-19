Достройку Музея Мирового океана перенесли на 2021 год

Завершение строительства второй и третьей очереди главного корпуса Музея Мирового океана в Калининграде перенесли в 2019 года на 2021. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации. Полностью строительство объекта оценено в 2,9 млрд рублей, указано в документе.



Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что строящийся корпус Музея Мирового океана «Планета Океан» считается проблемным объектом Федеральной адресной инвестиционной программы.

В апреле стало известно, что строительство корпуса «Планета Океан» отстает от установленного графика на год. Контракт с генподрядчиком, компанией «НордИнвестСтрой», был расторгнут в одностороннем порядке. Власти заверили, что объект будет полностью готов в середине 2020 года.

Общая цена контракта на строительство самого корпуса составляет 677,8 млн руб. К марту 2019 года не были выполнены работы на сумму 165,4 млн руб. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ (заказчик объекта) доверила закончить работы компании из Москвы «Строймонолитсервиc». В июле на завершение строительства корпуса выделили 1,27 млрд рублей.