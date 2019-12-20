Московский проспект и эстакадный мост полностью открыли для движения

На эстакадном мосту на Ленинском проспекте и на Московском проспекте под эстакадой убрали все конструкции, ограничивавшие движение. Об этом утром в пятницу сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

«Московский открыли, на эстакадке тоже все заборы-ремонты убрали. Просто праздник какой-то. Всем доброе утро и хорошей пятницы», — пишут в социальных сетях водители.

Ограничительные конструкции на Московском проспекте начали демонтировать накануне вечером. По контракту работы должны были завершиться еще 15 декабря, сдать объект обещали раньше срока — 5 декабря.