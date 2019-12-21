Региональные власти намерены съездить на выставку в Германию за 7,5 млн рублей

Областное правительство вновь намерено участвовать в международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя», которая пройдет в январе в Берлине. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению за подписью губернатора Антона Алиханова, на участие в выставке будет направлено 7 млн 476 тыс. рублей. Деньги выделяются из резервного фонда областного правительства. «Зеленая неделя» продлится с 17 по 26 января.В прошлом году участие региональных властей в этой выставке обошлось бюджету в 1,1 млн рублей. Одно из представленных тогда на «Зеленой неделе» калининградских предприятий включило в экспозицию торт с надписью «Königsberg», которую спешно замаскировали.
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