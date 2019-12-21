Владелец фахверковых складов в Железнодорожном начал их реконструкцию

В Железнодорожном началась реконструкция фахверковых складов — объектов культурного наследия местного значения.Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на собственника одного из складов Вячеслава Пивоварова.



Здания, построенные на рубеже 19-20 вв., расположены на пересечении переулка Кооперативного и ул. Пушкинской. На первом этапе проводятся работы на торговом складе № 1. «Данный объект представляет хозяйственную постройку размером 6×8 метров, высотой порядка 12 метров. Архитектурную ценность ему придают фахверковые конструкции с этажными выступами, применение традиционных материалов — бутового камня для фундамента, натурального кирпича и керамической черепицы. Еще одна особенность здания — треугольный гусёк у самого конька кровли, в котором обычно скрывался механизм (ручная лебедка) для подъема товаров внутрь склада», — отметили в правительстве.

Сообщается, что в ходе восстановления вставка, соединяющая здание с жилым домом, «получит новое кровельное покрытие из керамической черепицы, включая замену ряда конструктивных элементов». При этом «здание самого склада полностью сохранить в первозданном виде не получится по ряду причин». «Кровельные и фахверковые конструкции имеют износ около 90%. Кирпичная кладка этой части здания производилась на известковый раствор (как и большинство зданий нежилого назначения в то время) и поэтому практически полностью потеряла свои свойства», — рассказали в пресс-службе. Согласно проекту она будет демонтирована до уровня первого этажа, а затем «восстановлена в первозданном виде с устройством новой фахверковой конструкции стен, стропильной системы и кровельного покрытия из керамической черепицы». Выступы и гусёк обещают сохранить.

Работы планируется завершить до 10 апреля 2020 года.

В сентябре этого года региональные власти начали капитальный ремонт домов в Железнодорожном. По задумке после реконструкции населенный пункт должен будет сохранить исторический облик, а также привлечь в регион туристов и бизнес. На ремонт 33 поселковых домов выделили свыше 150 млн рублей. Однако в середине ноября глава регионального Минстроя Сергей Черномаз сообщил, что в Железнодорожном «капремонт» затянулся, поэтому сдать объекты к намеченному сроку не получится. Представитель министерства пояснил, что реализовать проект оказалось сложнее, чем на бумаге, поскольку после начала работ вскрылись неучтенные дефекты.