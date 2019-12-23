Областная Дума приняла закон, позволяющий митинговать возле зданий власти

Областная Дума приняла закон, позволяющий митинговать возле зданий власти
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская областная Дума приняла поправки об отмене запрета на проведение митингов, пикетов и шествий у зданий, в которых располагаются органы власти. Голосование прошло на заседании облдумы в понедельник, 23 декабря, передает корреспондент «Нового Калининграда». Документ направляется для подписи губернатору.

Законопроект внесли 7 депутатов облдумы во главе с председателем Мариной Оргеевой. Запрет на пикетирование у зданий органов власти был принят облдумой в 2012 году.

Ранее Конституционный суд признал незаконным запрет на проведение митингов около зданий, где размещаются чиновники, рассматривая обращение из республики Коми.

В ноябре члены калининградского отделения партии «Яблока» проводили пикет около здания облдумы с требованием отменить ограничения, которые Конституционный суд счел незаконным.
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